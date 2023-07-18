Erdoğan, ‘Alakam yok’ dediği SADAT CEO’sunu Suudi Arabistan’a götürdü

Muhalefetin silahlı paramiliter grup olmakla suçladığı Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.’nin (SADAT) CEO’su Melih Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a ziyaretinde yer aldı.

Fotoğraf: AA-Twitter

SADAT’ın ismi son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

‘Alakam yok’

Erdoğan’sa SADAT’la ‘yakından uzaktan alakası’ olmadığını ileri sürmüş; şunları söylemişti: “CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”

14 Ocak’ta TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği programa SADAT, silahlı bir reklam vermişti.

Suudi Arabistan heyetinde

Ekonomik krizle iktidarın gözü Körfez ülkelerinden gelecek dövizlere çevrildi. Bu kapsamda Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı ziyaret ederek Togg hediye etti. Ülkeye giden Erdoğan’a eşlik edenler arasındaysa SADAT’ın başkanı da yer aldı. Tanrıverdi, buradan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “Türkiye – Suudi Arabistan iş forumu toplantıları halen devam ediyor.”