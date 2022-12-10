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Yaramazlara biraz batar!

16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Merkeze çekilen büyükelçiler şöyle:


  • Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya
  • Arjantin Büyükelçisi Şefik Vural Altay
  • Ürdün Büyükelçisi İsmail Aramaz,
  • Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman,
  • Peru Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun,
  • Litvanya Büyükelçisi Gökhan Turan,
  • Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık,
  • Botsvana Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş
  • Senegal Büyükelçisi Ahmet Kavas
  • Malta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı,
  • Benin Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri
  • Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin
  • Umman Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer
  • Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp
  • Ruanda Büyükelçisi Burcu Çevik
  • Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç

Büyükelçiliklere atanan isimlerse şöyle:

  • Cibuti Büyükelçiliğine İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz
  • Arjantin Büyükelçiliğine Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür Budak
  • Ürdün Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan
  • Norveç Büyükelçiliğine Gülin Dinç
  • Peru Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Serra Kaleli
  • Litvanya Büyükelçiliğine Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış Tantekin
  • Lüksemburg Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Engin Yürür
  • Botsvana Büyükelçiliğine Ahmet İdem Akay
  • Senegal Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur Sağman
  • Malta Büyükelçiliğine Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz Şen
  • Benin Büyükelçiliğine Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç
  • Yunanistan Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes
  • Umman Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu
  • Uganda Büyükelçiliğine Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ak
  • Ruanda Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper Yüksel
  • Avustralya Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer

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16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı.