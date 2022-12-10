16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Merkeze çekilen büyükelçiler şöyle:
- Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya
- Arjantin Büyükelçisi Şefik Vural Altay
- Ürdün Büyükelçisi İsmail Aramaz,
- Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman,
- Peru Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun,
- Litvanya Büyükelçisi Gökhan Turan,
- Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık,
- Botsvana Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş
- Senegal Büyükelçisi Ahmet Kavas
- Malta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı,
- Benin Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri
- Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin
- Umman Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer
- Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp
- Ruanda Büyükelçisi Burcu Çevik
- Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç
Büyükelçiliklere atanan isimlerse şöyle:
- Cibuti Büyükelçiliğine İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz
- Arjantin Büyükelçiliğine Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür Budak
- Ürdün Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan
- Norveç Büyükelçiliğine Gülin Dinç
- Peru Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Serra Kaleli
- Litvanya Büyükelçiliğine Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış Tantekin
- Lüksemburg Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Engin Yürür
- Botsvana Büyükelçiliğine Ahmet İdem Akay
- Senegal Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur Sağman
- Malta Büyükelçiliğine Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz Şen
- Benin Büyükelçiliğine Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç
- Yunanistan Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes
- Umman Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu
- Uganda Büyükelçiliğine Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ak
- Ruanda Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper Yüksel
- Avustralya Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer