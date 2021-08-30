Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle yaklaşık 21 bin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı.


Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

*Türkiye’nin son dönemde yaşadığı her hadise gibi 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz ve milletimiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır.

*Genç teğmenlerimizle yarınlara yürüyoruz. Libya’da, Azerbaycan’da yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz.

*Öğrenci ve personelinin aşılanmasında yüzde 99’un üzerinde bir orana ulaşan üniversitemiz bu bakımdan da örnek bir kurum haline dönüşmüştür.

SON HABERLER

Doçent uyardı: Kırmızı alarm vermeye başladık

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 vaka sayılarının üç-beş kat arttığını belirterek ‘kırmızı alarm’ vermeye başlandığını vurguladı.

RTÜK üyesi, başkana ‘kendi ilacından tattırdı’

Radyo Televizyon üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, daha önce kendisini ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle toplantıya almayan başkan Ebubekir Şahin’e aynı suçlamayı yöneltti. Taşçı, RTÜK Başkanı Şahin’in paylaştığı bir tweet dolayısıyla toplantıya katılamayacağını öne sürdü.