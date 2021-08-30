Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle yaklaşık 21 bin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini söyledi.
Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:
*Türkiye’nin son dönemde yaşadığı her hadise gibi 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz ve milletimiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır.
*Genç teğmenlerimizle yarınlara yürüyoruz. Libya’da, Azerbaycan’da yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz.
*Öğrenci ve personelinin aşılanmasında yüzde 99’un üzerinde bir orana ulaşan üniversitemiz bu bakımdan da örnek bir kurum haline dönüşmüştür.