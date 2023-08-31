Erdil Yaşaroğlu’nun dev heykelleri Maximum Uniq’te

Karikatürist ve görsel sanatçı Erdil Yaşaroğlu’nun dev heykelleri Maximum Uniq Açıkhava’da sergileniyor.

Sergide, Yaşaroğlu’nun Maximum Uniq için seçilen ve özel olarak üretilen dev boyutlu ‘Nota Çocuklar’, ‘Büyük Parti’, ‘Hayalci’, ‘Sıkı Dostlar’ ve ‘Totem’ heykelleri yer alıyor.

Yaşaroğlu, kamusal alanda heykellerinin olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Heykel sevenler bir yana, daha önce heykelle hiç iletişime geçmemiş insanlara dokunmak ve özellikle çocuklarla ilk kez karşılaşmak heyecan verici. Çok gri bir dünyada yaşıyoruz. Sanatı ve güzellikleri hayatın içine ne kadar yaysak az.”

Eserler, kasım ayına kadar Maximum Uniq Açıkhava’da görülebilecek.​​