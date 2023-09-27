Erdemoğlu’ndan Sasa Polyester’den hisse alımı

Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding, 1 milyon TL’lik hisse alımı yaptığını bildirdi.

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Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding’den hisse alımı hamlesi geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Erdemoğlu Holding, iki gün önce 1 milyon TL’lik Sasa hissesi satın aldı. Böylelikle holdingin Sasa’daki payı yüzde 58,6’ya ulaştı.

Sasa hisseleri 2022’nin sonlarına doğru gündeme gelmişti. Şirketin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıkmıştı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi. Erdemoğlu Holding’in yöneticileri bile yükselişe anlam verememişti.