Erdal Sağlam: Yabancı yatırımcı kalmasa da piyasadaki döviz talebi devam ediyor

Bu arada yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi devam ediyor; yabancıların Türk bankalarıyla yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2.9 milyar dolara geriledi. Bu yıl 19 Mart haftasında swap hacmi 24 milyar dolar seviyesindeydi.

Özetle, yabancı yatırımcı kalmasa da piyasadaki döviz talebi devam ediyor. Çünkü sadece yabancılar değil yerli yatırımcılar ve tasarruf sahipleri de rasyonel ekonomi politikalarının ne olduğunu, akıldışı yöntemler uygulandığında ekonominin nereye gideceğini görüyorlar.

Fark şurada: Yabancılar görüşlerini açıkça söylüyor, yerliler konuşmuyor ama rasyonel davranmaya devam ediyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı