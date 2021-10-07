Erdal Sağlam: Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi çökmek üzere

üresel finans sistemindeki risk iştahı her azaldığında, bundan en olumsuz etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Dün de ABD hazine tahvilleri yükselip risk iştahı geri çekilince, dolar yeniden 8.90 TL’nin üzerine çıktı.

Geçen hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra 8.90 TL’nin üzerine çıkıp geri dönen ve 8.85 TL civarında seyreden dolar kurunun, bu gidişle yakında 9 TL’yi aşması bekleniyor.

Kurlarda yönün artık hep yukarı olacağı kesinleşmiş gibi. Çünkü hep söylüyoruz; alınan yanlış kararlarla ekonomi çok kırılgan hale getirildi. Başka bir deyişle Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi çökmek üzere.

Böyle olunca da gelişmiş ülkeler her hapşırdığında, doğal olarak Türkiye ekonomisi hasta oluyor. Yapılan yanlışlar radikal biçimde düzeltilmez yani bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmezse, Türkiye ekonomisi hastalıktan kurtulamayacak.

Erdal Sağlam’ın yazısı