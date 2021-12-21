Erdal Sağlam: Şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha büyük krizin içindeyiz

Ekonomide yaşadıklarımızı bir “cinnet hali” olarak özetleyebiliriz. Bence şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha büyük krizin içindeyiz. İşin kötü tarafı bu tür durumlarda ne yapılacağı belli iken artık rasyonel kararları uygulamaya koyacak bir irade de bulunmuyor. Çünkü irade artık tek ve onu dengeleyebilecek mekanizmalar yok edilmiş durumda. İdari sistem tek bir kişiye bağlı, o kişi de anlaşılamayan bir hedef peşinde, yanlışta ısrar ediyorsa o zaman toplumsal kesimlerin yanlışı dengeleyecek bir inisiyatif içine girmeleri lazım.

Erdal Sağlam’ın yazısı