Erdal Sağlam: Şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha büyük krizin içindeyiz

Ekonomide yaşadıklarımızı bir “cinnet hali” olarak özetleyebiliriz. Bence şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha büyük krizin içindeyiz. İşin kötü tarafı bu tür durumlarda ne yapılacağı belli iken artık rasyonel kararları uygulamaya koyacak bir irade de bulunmuyor. Çünkü irade artık tek ve onu dengeleyebilecek mekanizmalar yok edilmiş durumda. İdari sistem tek bir kişiye bağlı, o kişi de anlaşılamayan bir hedef peşinde, yanlışta ısrar ediyorsa o zaman toplumsal kesimlerin yanlışı dengeleyecek bir inisiyatif içine girmeleri lazım.
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Tartıştığımız nas mı, ekonomi politikası mı, siyaset mi?
Meğer ‘hüküm böyle’ olduğu içinmiş yaşadıklarımız. Geçim sıkıntısı, art arda gelen zamlar, her gün yeni zirve yapan dolar, işsizlik, açlık çeken derin yoksullar ‘hükm’ün eseriymiş.
İBB’den kar uyarısı: Bu akşam başlıyor, ekiplerimiz teyakkuzda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) karla karışık yağmurun bu akşamdan itibaren İstanbul’da etkisini göstereceğine yönelik uyarısını hatırlatarak, ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.
Borsa İstanbul yine tepetaklak
Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan Borsa İstanbul’da düşüşün yüzde 5 ulaşmasının ardından bugün yine devre kesimi devreye girdi.
Benzin, motorin ve otogaza zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, otogaza 57 kuruş zam geldi.
Gramı 1000 TL’yi aşınca 0,10 gramlık altına rağbet arttı
Altının gramının 1000 TL’yi aşmasının ardından takı için 0,10 gram altın tercih edilmeye başlandı.