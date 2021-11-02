Erdal Sağlam: İktidar ekonomide iplerin ucunu elinden kaçırmış görünüyor

Kasım ayıyla birlikte zam furyası hız kazanırken enflasyondaki artış trendinin süreceği de artık kesinleşti. Özellikle dolar kurundaki artış nedeniyle zamların ve enflasyondaki artışın geleceğini tahmin etmek giderek güçleşiyor.

Zam furyasının artık başladığını söyleyebiliriz. “Bundan sonra neye, ne kadar zam gelecek” sorusu ise artık anlamsızlaştı. Çünkü belli ki iğneden ipliğe her şey zamlanacak.

Siyasi iktidar, ekonomide iplerin ucunu elinden kaçırmış görünüyor. Özellikle faiz politikası nedeniyle kurlardaki artışın devam edeceği beklentisi, artık zamlarda da ipin ucunu kaçırdı.

Şeker fiyatlarında çok yüksek yeni zam bekleniyor, buğday ve arpa ithalatlarına ilişkin ihaleler yüksek fiyatlardan bağlanıyor, petrol fiyatları artmaya devam ediyor, sürekli yeni bir zam haberi geliyor. Artmaya devam eden kurlar, zaten dolar bazında büyüyen faturayı, TL’nin sürekli değer kaybı nedeniyle katladıkça katlıyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı