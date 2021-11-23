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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Faiz indirimlerinde iki ismin etkili olduğu konuşuluyor

Son dönemde, dolar kurunu 11 TL’nin üzerine çıkarıp ekonomiyi altüst eden, faiz indirim kararlarının arkasında kimlerin olduğu merak konusu. Ankara kulislerinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde iki ismin etkili olduğu konuşuluyor. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul üyesi, ilahiyatçı Prof. Dr. Servet Bayındır; ikincisi ise eski Bakan Nurettin Canikli.

Ekonomide karar alma sürecinde bürokratlar ya Ekonomik Kurul toplantılarında ya da bire bir görüşmelerinde alınacak kararları önce Cumhurbaşkanı’na anlatıp olurunu aldıktan sonra uygulamaya geçiyorlar. Cumhurbaşkanı ya dinleyip doğrudan kararını söylüyor ya da “Şu kişiye git, bir de ona anlat” diyor ve işaret ettiği kişilerden de görüş alıp kararını veriyor.


Erdal Sağlam’ın yazısı

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İYİ Parti grup başkanı: Dolarda 4,94’ün üstü Erdoğan’ın maliyeti

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk ekonomisine çok ciddi zarar verdiğini savundu ve ekledi: “Dünyada, ‘kırılgan beşli’ olarak bilinen ülkelerden Brezilya, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan’ın para birimleri 2018’den bu tarafa yüzde 31 değer kaybetmiş. Dünyaya yağan yağmur bize yağsaydı dolar bugün 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan ve sistemin maliyetidir.”