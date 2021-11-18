Erdal Sağlam: Erdoğan’ın konuşması sonrası ilk akla gelen isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü konuşmasında dikkat çekici birkaç unsur daha vardı. Faiz konusunda kendisiyle aynı düşünmeyen yol arkadaşlarıyla yollarını ayıracağı sözlerini, AKP içinde bu politikayı benimsemeyenlere verilen mesaj olarak algılayabiliriz. İlk akla gelen de Merkez Bankası’na fiyat istikrarı görevini yerine getirmesini, cari açığı azaltmanın hükümete görevi olduğunu hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oluyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı