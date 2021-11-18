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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Erdoğan’ın konuşması sonrası ilk akla gelen isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü konuşmasında dikkat çekici birkaç unsur daha vardı. Faiz konusunda kendisiyle aynı düşünmeyen yol arkadaşlarıyla yollarını ayıracağı sözlerini, AKP içinde bu politikayı benimsemeyenlere verilen mesaj olarak algılayabiliriz. İlk akla gelen de Merkez Bankası’na fiyat istikrarı görevini yerine getirmesini, cari açığı azaltmanın hükümete görevi olduğunu hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oluyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı


SON HABERLER

İktisatçı Sönmez: Artık ekonomik önlemler işlemez, olanlar erken seçimi dayatacak

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘hezimet’ endişesiyle dilini sertleştirerek pazarlıkta elini güçlendirmeye çalıştığını düşünen Sönmez, gelişmelerin erken seçimi dayatacağı görüşünde.

Helalleşme meselesi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı, toplumsal barışı oluşturma, bu anlayışı yaygınlaştırma çabasıdır.
Bitmez bilmeyen bu kan davalarına son verme çağrısıdır.

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Asan görevlinin kimliği tespit edilmeyecek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektörü protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde, ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ sergilenmesinden ötürü yedi öğrencinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Avukatlar, özel güvenlik görevlilerinini dava konusu görseli astığına ilişkin görüntüyü mahkemeye sundu. Mahkeme, görüntüdeki görevlinin kimliğinin tespitine iliştin talebi reddetti.