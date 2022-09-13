Ercüment Akdeniz: Savaşa karşı barışı savunamamak muhalefetin yumuşak karnı

9 Eylül’de İzmir’in emperyalist işgalden kurtuluş etkinlikleri, AKP’nin savaş politikalarına yedeklenmek istendi. İktidar, bir asır önce emperyalist işgale karşı verilen bağımsızlık savaşını bugün iki halk arasında düşmanlaşmanın aracı haline getirmeye çalıştı. Muhalefete, özelde de Millet İttifakı partilerine buradan yüklenerek yelkenlerini şişirmek istedi. Çünkü savaşa karşı barışı kararlı şekilde savunamıyor olmak, muhalefetin en yumuşak karnı. AKP sıkıştığı yerde tam da buraya çalışıyor.

Türkiye kritik 2023 seçimlerine doğru giderken, bir savaş ya da sınır ötesi harekat ihtimali, tek adam yönetimi için ayakta kalmanın da imkanı. Savaş konsepti milliyetçi oyların konsolidasyonu demek. Grevlerin, gösterilerin, mitinglerin, propaganda faaliyetlerinin yasaklanması aynı zamanda. Ve hatta seçimlerin askıya alınması yahut ertelenmesi nihayetinde. Ama bu hedefin güçlü bir finalle tamamlanması için sadece savaşı ilan etmek yetmiyor. Muhalefeti parçalamak, yedeklemek de gerekiyor.

Ercüment Akdeniz’in yazısı