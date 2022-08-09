Ercüment Akdeniz: Hükümetin mültecilere yaklaşımında merhamet değil siyasal çıkarlar var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana’da kendisine Suriyeli sığınmacılar sorulunca ilginç bir yanıt verdi: “Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım…”

Ne demek şimdi bu?

AKP’nin dilinden düşürmediği “din kardeşliği”ne, “Ensar-muhacir” söylemine, “merhamet” çağrılarına ne oldu? Yalan oldu. Çünkü Hükümetin Suriyeli mültecilere yaklaşımında merhametin çok ötesinde bazı siyasal çıkarlar var.

Ercüment Akdeniz’in yazısı