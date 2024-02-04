Yaramazlara biraz batar!

Ercan Taner: İşler iyi gitmiyorken Cengiz Ünder farkını yine attığı nefis golle göstermişti

Topla buluşuyorsun, kaleye bakıyorsun. Sol ayak içiyle klas bir şekilde kalecinin asla çıkaramayacağı yere ustaca topu bırakıyorsun. İşler iyi gitmiyorken Cengiz Ünder farkını yine attığı nefis golle göstermişti. Rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistikleri öne geçene kadar olumsuzdu Fenerbahçe’de. Orta alan üretimde kötüydü. Mert ve Ferdi ilk devre Antalyaspor’un savunma bölgesinde etkili olamadılar. Krunic, İsmail ile birlikte atak karşılamada iyiler. Etkili olamadıkları ayrıntı ise kilit paslar atamamaları. Fred’in eksikliği fark ediliyor.

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