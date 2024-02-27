Ercan Taner: Galatasaray, bir hafta içinde bu kadar durağan hale gelmemeli

Penaltı mı değil mi? Ofsayt mı? Hayır ben öyle görmedim. Yarı otomatik ofsayt sistemine inanmıyorum diyenler ile birlikte artık maç seyretme zevkinin değil kuralların ve sistem tartışmalarının öne çıktığı bir sezon yaşıyoruz. Böyle bizim ligimiz. Tam bir labirent. İçine giren gerçek yolu bulamıyor. Sparta Prag mağlubiyeti ve Avrupa’dan elenmek, takımı çok etkilemiş yalnız. Mesela Muslera. Kurtardığı çok maç var kabul. Ancak yılların deneyimi bir kalecinin böyle yan top hatası yapmaması gerekir. Kaybedilen toplar, Antalyaspor’un cesur ve iyi futbolu zor durumlara düşürdü Galatasaray’ı. Kötü gözükürken ilk yarıyı önde bitirmek önemli bir avantajdı ev sahibi için. Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı Kerem Aktürkoğlu. Böylesine zor geçen maçı koparmak için önemli bir fırsat kaçmıştı. Ankaragücü maçında şov yapan Galatasaray, bir hafta içinde bu kadar durağan hale gelmemeli. Bunun nedenlerini kuşkusuz Okan Buruk bilir.
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