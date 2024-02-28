Ercan Taner: Fenerbahçe’de şaşırtan olay, saha içinde sonucu kabullenmiş oyuncu sayısının fazla olmasıydı

Fenerbahçe tanınmayacak kadar kötü oynadı ilk devre. Ankaragücü bu durumdan yararlanacaktı kuşkusuz. Chatzigiovannis topu sürerken sanki antrenmanda gidiyordu. O da çerçeveyi görüp klas vurdu. Bu sezonun en kötü Fenerbahçe’sini izledik. İsmail, Ferdi ve Serdar Dursun ikinci yarı oyuna girdiler. Takım risk alacaktı ama diri bir oyun yoktu sahada. Morutan net golü kaçırmasa maç acayip bir yere giderdi. Takım savunmasında problem devam ediyordu. Oyunu Ankaragücü yarı sahasına yıkmak çözüm değildi çünkü pozisyon üretimi yoktu. Tadic yalnız, çaresiz ve etkisiz kalmıştı. Müzesinde 2 Türkiye kupası olan Ankaragücü, son dakikalara büyük avantaj yakalayarak giriyordu. Ettikleri çok iyi mücadelenin karşılığını almak üzerelerdi. Fenerbahçe’de şaşırtan olay, saha içinde sonucu kabullenmiş oyuncu sayısının fazla olmasıydı. Bu yüzden üçüncü gol şaşırtıcı olmadı. Rodrigues, son gol benden dedi.

Ercan Taner’in yazısı