Ercan Taner: Cengiz resitali

Cengiz Ünder kendine has stilini maçın hemen başında uyguladı. Sakatlıklar onun devamlılığını normal olarak etkilemişti. Bizim futbol dünyamızda çok şey beklenen fakat beklentiyi sakatlık olsa da karşılayamayan isimlere dudak bükülür maalesef.

Sabır bizim futbol sözlüğümüzde unutulan kelimeler içindedir. Kaleye bakıp nefis vurdu. Tipik bir Cengiz Ünder golü izledik. Onun iyice düzelmesi A Milli Takım için de çok önemli kuşkusuz. Cengiz Ünder iyi oynarken büyük bir talihsizlik yaşadı.

Topu tehlikeli yerde kaybetmek büyük risktir. Muammer beraberlik golünü attı. Şok bir gol atmıştı İstanbulspor. Cengiz’in üzüntüsü bir dakika sürdü. Savunmanın büyük hatasında Cengiz, attığı golle hatasını çabuk affettirdi.

Ercan Taner’in yazısı