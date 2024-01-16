Yaramazlara biraz batar!

Ercan Taner: Böyle kritik anları yeri geldiğinde beş ayrı açıdan görmek ister seyirci

Dries Mertens’in ağlara gönderdiği top, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Bence faul yoktu. Benzer pozisyonlara verilen ne kararlar gördük.

İşin aslı, televizyon çekimlerinden memnun değilim. 1983 yılından bu yana spor televizyonculuğunun içindeyim. 2024 yılındayız; böyle kritik anları yeri geldiğinde 5 ayrı açıdan görmek ister seyirci.


Abdülkerim’in elle oynamasını VAR’dan önce hakemin görmesi lazımdı. Verilen penaltıda yılların deneyimi Muslera devleşti, Bahoken yıkıldı. İlk devre Tete, Ndombele ve Zaha beklentilerin altında kaldı. İstediği topları alamayan Halil ise kayboldu. Mertens 45 dakikanın öne çıkan ismi oldu gösterdiği performansla.

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