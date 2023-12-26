Ercan Taner: Bizde böyledir, gençler yedek kulübesinde oturup tecrübe kazanırlar

Semih Kılıçsoy 18 yaşında gencecik bir forvet. 2022-23 sezonunda Beşiktaş U19 takımında 19 maçta 20 gol attıktan sonra a takıma alındı. Az şans buldu. Bizde böyledir… Gençler yedek kulübesinde oturup tecrübe kazanırlar.

Bizim teknik direktörlerimiz ne olursa olsun kazanmaya odaklıdır. Hep en iyilerle oynamak isterler. Bu yüzden asırlık çınarlarda ağzınızla kuş tutabilirseniz belki formayı kesintisiz giyebilirsiniz. İmkansız yani!

Muleka’nın dün yapamadığını Amir’in klas pasında Semih gerçekleştirdi. Topa Klose gibi dokunmuştu. Uzun süre sonra istekli, hırslı ve tempolu bir Beşiktaş vardı ilk yarıda. Colley savunmadan gelen gol makinası sanki. Yine kafayla attı golünü. Amir ve Salih, özgür ve rahat kaldıklarında üretim yetenekleri ortaya çıkıyor. Bu kadar zaman niye böyle içe kapanık kaldılar enteresan…

Ercan Taner’in yazısı