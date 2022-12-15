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Yaramazlara biraz batar!

Ercan Taner: Beş dakika sürdü rüyam

BEŞ dakika sürdü rüyam… Zor gol yiyen Fas savunması ilk tehlikeli atağı karşılayamadı ve Hernandez golü attı. Mbappe’de Pele efekti var. İlk dünya kupasını 19 yaşında kazandı. Bu kupayı da evine götürürse, rekorlar kapısı ardına kadar açılacak kendisine…

Her şeye rağmen, beni Romario’lu yıllara götüren El Yamiq’in röveşatası gol olsaydı, Fransa sarsılırdı. Direk izin vermedi. KOLAY teslim olmadı Fas… Hücum zenginliklerinden verdikleri örneklerle kan ve ter içinde bıraktılar Fransa’yı… Fas milli takımının oyuncuları dün, hayatlarının en önemli maçını oynadılar. Bizlere bu duyguyu da çok iyi yansıttılar.


Ercan Taner’in yazısı

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İnsan Hakları Derneği’ne ‘Ermeni soykırımı’ denetimi, başkanına dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak (TCK 301/1)’ suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaya, ‘ihbar üzerine tespit edildiği’ iddia edilen 24 Nisan 2017’de derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son’ başlıklı açıklama delil olarak gösterildi. 