Ercan Taner: Beş dakika sürdü rüyam

BEŞ dakika sürdü rüyam… Zor gol yiyen Fas savunması ilk tehlikeli atağı karşılayamadı ve Hernandez golü attı. Mbappe’de Pele efekti var. İlk dünya kupasını 19 yaşında kazandı. Bu kupayı da evine götürürse, rekorlar kapısı ardına kadar açılacak kendisine…

Her şeye rağmen, beni Romario’lu yıllara götüren El Yamiq’in röveşatası gol olsaydı, Fransa sarsılırdı. Direk izin vermedi. KOLAY teslim olmadı Fas… Hücum zenginliklerinden verdikleri örneklerle kan ve ter içinde bıraktılar Fransa’yı… Fas milli takımının oyuncuları dün, hayatlarının en önemli maçını oynadılar. Bizlere bu duyguyu da çok iyi yansıttılar.

Ercan Taner’in yazısı