Ercan Güven: Fenerbahçe şeytanın bacağını mı kırdı, maçı mı kazandı belli değil

Başakşehir deplasmanı Fenerbahçe için üç gün önce Kadıköy’de berabere kaldığı Samsunspor kabusunun devamıydı resmen.

Özeti iki kelimeydi; “kaçan goller”!

İyi oynuyorsun, istatistik rekorları kırıyorsun, her şeyi yapıyorsun; gol atamıyorsun. Rakibin ikinci yarı on kişi kalıyor, ailece rakip kaleye yükleniyorsun; yine gol yok. Girmiyor bir türlü. Karşında etten duvar. Kaleci Volkan’ın elleri sanki araba kadar! Sanki büyü var!

Doksanda penaltı olmasa “üstün oyunlu-tek puanlı” ikinci travmayla derin bunalıma girip şampiyonluk yarışından kopacak neredeyse Fenerbahçe.

Fenerbahçe şeytanın bacağını mı kırdı, maçı mı kazandı belli değil.

Lakin son iki doksanın derin izleri bir süre daha titretecektir Fenerbahçe’yi.

“Ya tekrarlanırsa”!

Ercan Güven’in yazısı