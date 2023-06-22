Erbakan’a göre Darwin yattığı yerden PKK’ya adam topluyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan evrim teorisi müfredata girerse çocukların PKK’lı olacağını savundu.

Erbakan, evrim teorisyeni Charles Darwin ile PKK’lıları aynı cümlede kullanmayı başardı.

Karabük’te esnaf ziyareti yapan Erbakan şunları söyledi:

“Manevi kalkınmaya önem vereceğiz. Bir defa bunun yolu müfredatın, eğitim sisteminin ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirecek hale getirilmesine bağlı.

Siz eğitim sisteminde müfredatta evrim teorisini anlatıyorsunuz, ondan sonra bu çocuklar PKK’lı oluyor diyorsunuz. Zaten PKK da evrim teorisini anlatıyor. Siz de müfredatta evrim teorisini bu insanlara anlattığınız zaman PKK’lı da olur komünist de olur. Kızına sahip çıkmazsan ya davulcuya gider ya zurnacıya gider sözünde olduğu gibi Allah vermesin her türlü felaket olur.”