Epic Games ve Autodesk duyurdu: Oyun geliştirme teknolojisi mimari tasarım için kullanılacak

Oyun dağıtım şirketi Epic Games ve endüstriyel tasarım yazılımı devi Autodesk, tasarım konseptlerini ve planlarını görselleştiren oyun benzeri grafikleri mimari araçlarla birleştirdikleri ‘Twinmotion’ adı verilen platformu tanıttı.

Görsel: Twinmotion

Autodesk’in ürettiği Revit gibi mimari yazılımlar 3D (üç boyutlu) tasarım planları oluşturma yeteneğine sahip olsa da ortaklık, oyun geliştirme motoru Unreal Engine’deki gibi ışın izleme olanağı ve 3D cisimlerin olduğu devasa bir kütüphane sunarak tasarımcılara kullanım kolaylığı sağlamayı planlıyor.

Autodesk’in mimarlar için bir bina bilgi modelleme çözümü olan Revit’e abone olan herkes, artık şehir planlama ve inşaat sektöründe kullanılabilen ve Unreal Engine ile çalışan gerçek zamanlı görselleştirme aracı Twinmotion‘a ücretsiz olarak erişebilecek.

Eğitim ve ticari olmayan projeler için ücretsiz sürümü mevcut Twinmotion’ın ticari üyelik fiyatı 499 dolar.

Twinmotion aracılığıyla oluşturulan projeler, gerçekçi hareketsiz görüntüler, çevresel animasyonlar ve dijital turlar için kullanılabilecek VR entegrasyonu gibi daha etkileşimli deneyimlere imkan tanıyacak.

Epic Games’in başkan yardımcısı Marc Petit, “kullanıcılar, Epic’in gerçek zamanlı 3D araçlar ve kitaplıklardan oluşan ekosisteminden yararlanarak tasarımlarını hayata geçirmek için daha karmaşık veri ve teknik detaylar için artık daha az zaman harcayacak” dedi.