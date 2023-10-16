ENKA Sanat, yeni sezonu geniş bir yelpazeyle açıyor

ENKA Sanat, caz ve klasik müziğin usta sanatçıların yorumuyla sahneye yansıyacağı kış sezonunu 17 Ekim’de açıyor.

Fotoğraf: (soldan sağa) Ayşe Deniz Gökçin, Fazıl Say, Güvenç Dağüstün-Burçin Büke, Kerem Görsev.

ENKA oditoryumunda yarın başlayıp yıl sonuna kadar sürecek sonbahar programı izleyicileri coğrafyanın izinde, zamanın ötesinde bir yolculuğa davet ediyor.

Anadolu topraklarında yolculuk

Caz ve klasik müzik konserlerinden oluşan yeni sezon alternatif müziğin önde gelen seslerinden Ceylan Ertem, bağlama ve kopuz sanatçısı-besteci Coşkun Karademir ve gitarist ve besteci Cenk Erdoğan’dan oluşan ‘Yekpâre Trio’ konseriyle başlayacak. Müzikleriyle dinleyicilerini Anadolu topraklarında yolculuğa çıkartmaya hazırlanan grup, Aşık Veysel’den Karacaoğlan’a, Neşet Ertaş’tan Mahzuni Şerif’e kadar birçok değerli ozanın türkülerini ve kendi yazdıkları eserleri yorumlayacak.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel programlar

ENKA Sanat, Cumhuriyetin 100’üncü yılını da bir dizi özel etkinlikle kutlayacak. ENKA’da ilk kez 10 yaşında sahne alan, klasik müziğe getirdiği yenilikçi solukla uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist Ayşe Deniz Gökçin, Cumhuriyet Turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Piyanist, besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ü 20 Ekim gecesinde bir araya getirecek konser, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları müzikseverlerle buluşturacak. Ayrıca Burçin Büke’nin bestelediği ve sözlerini Güvenç Dağüstün’ün yazdığı ‘100. Yıl Valsi’ isimli eser de ilk kez seslendirilecek.

Fazıl Say sahnede

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’nda bir kez daha ENKA Oditoryumu’na konuk olacak. Beethoven’ın 32 sonatının tamamını yorumladığı 9 CD’lik kayıt projesini hayata geçiren sanatçı, bu resitalde Beethoven’ın ‘Fırtına Sonatı’ ve ‘Appassionata’ adlı iki eserini yorumlayacak.

8 Kasım’da gerçekleşecek konserin son parçası ise Say’ın, Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan ‘Yürüyen Köşk’ olacak.

Borusan Quartet’ten iki özel konser

Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından ‘Borusan Quartet’, sezon konserlerinin Avrupa yakası ayağı ENKA Oditoryumu’nda iki konser verecek. Türk bestecilerinin öne çıktığı 24 Ekim’de gerçekleşecek ilk konserde, çağdaş Türk müziğine yön veren en önemli bestecilerden Ahmed Adnan Saygun’un ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 Op. 27’ bestesi ve Ulvi Cemal Erkin’in 1935-1936 yıllarında bestelediği, çağdaş Türk müziğinde ilk oda müziği örneklerinden ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’ icra edilecek. Gecede ayrıca, genç besteci Cem Oslu’nun ‘Göz Açıp Kapayıncaya Kadar’ adlı eseri de müzikseverlere buluşacak.

Borusan Quartet’in 26 Aralık’ta gerçekleşecek ikinci konserinde ise Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzolla’nın en sevilen yapıtlarından bir seçki sunulacak.

Kasımda klasik müzik rüzgarı esecek

14 Kasım’da Cihat Aşkın (keman) ve Jerfi Aji (piyano), ‘Hatlar’ konseriyle müzikseverleri farklı dönemlerin ve tarzların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkartacak. Gecede, Bela Bartok’tan Wolfgang Amadeus Mozart’a, Georg Friedrich Handel’den Kamran İnce’ye, Felix Mendelssohn-Bartholdy’den Tofiq Quliyef ve Astor Piazzolla’ya kadar geniş bir repertuvar var.

21 Kasım’da ENKA Sanat, baroktan günümüze uzanan ilgisi ve sanatın bütün disiplinleriyle etkileşim içindeki ‘Semplice Quartet’i ilk kez sahnesinde ağırlayacak. Semplice Quartet, konserin ilk yarısında Debussy’nin ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ise klasik müzik dünyasının prestijli sahnelerinde yer alan Gökhan Aybulus ve pek çok senfoni orkestrasında solist olarak konserler veren Borusan Quartet üyesi Esen Kıvrak, konuk solist olarak sahne alacak.

İkinci yarıda ülkemizde çok sık seslendirilmeyen Fransız oda müziği repertuvarının en önemli eserlerinden Chausson’un ‘Keman, Piyano ve Yaylı Çalgılar için Konçerto’su seslendirilecek.

Kerem Görsev Ouartet’la caz gecesi

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kendi bestelerinden oluşan repertuvarıyla 28 Kasım’da ENKA Oditoryumu’na konuk olacak. Görsev’e kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman ve saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.

Boğaziçi Gençlik Korosu

Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından 2014’te kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, uzun bir aradan sonra 5 Aralık’ta ENKA Oditoryumu’na konuk olacak.

Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan’dan ‘Dünya Şarkıları’

İngiliz Classic FM tarafından ’30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni’ arasında gösterilen çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan, 13 Aralık’ta ‘Dünya Şarkıları’ projesiyle ENKA Oditoryumu’nda dinleyiciyle buluşacak.

Çocuklar unutulmadı

ENKA Sanat’ın çocuklara yönelik düzenlediği gelenekselleşen ‘Neşeli Pazarlar’, Borusan Quartet’in viyola sanatçısı Efdal Altun’un yöneteceği ‘Klasik Müziğin Eğlenceli Dünyası’ adlı etkinliği ağırlayacak. Çocuklara klasik müziğin farklı ve eğlenceli yanlarını tanıtmayı amaçlayan etkinlik, çeşitli efektler, diyaloglar, taklitler ve mizansenlerle müziğin ve enstrümanların dünyasında keyifli bir serüven sunacak.

26 Kasım günü gerçekleşecek etkinlik 6-12 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz olacak.