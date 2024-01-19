Engin Kehale: İsviçre çakısı Barış Alper

Onu bekte oynatmak risk ancak hücumda yaptığı katkılar çok önemli.

Dinamik bir ön taraf, Galatasaray’a etkili bir pres gücü getirdi. Barış Alper’in de katılmasıyla geçen sezonun iyi zamanlarına paralel bir baskı kalitesi gördük. Orta saha ise çabukluk ve sertlik anlamında eksik kalınca, sarı kırmızılılarda merkez daha geçirgen hale geldi.

Barış Alper tam bir İsviçre çakısı. Onu bekte oynatmak her zaman risk çünkü vücut pozisyonu ve hamle zamanlamasında doğal olarak sıkıntıları var. Yine de hücum yönünde sağladığı dripling, çalım ve orta becerisi önemli. Çizgiden üretimde Boey’in bir seviye üstüne çıkmayı başardı.

Engin Kehale’nin yazısı