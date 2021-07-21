Engin Ardıç: Türkiye bu adımla ‘AB’ye girmeyeceğini’ de açık seçik beyan etmiş oluyor

Türkiye, attığı bu adımla “Avrupa Birliği’ne girmeyeceğini” de açık seçik beyan etmiş oluyor.

Avrupa her fırsatta Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtip duruyor. Angela Merkel daha geçen gün tekrarladı.

Türkiye de bunun mümkün olmayacağını açık seçik belirtip duruyor.

Bu, Avrupa açısından “sizi almayız“, Türkiye açısından da”o zaman biz de girmeyiz” tavrıdır.

Ama komedi daha yıllarca oynanacak…

Onlar “aldık alıyoruz” diye oyalayacaklar, biz de “girdik giriyoruz” diye avunacağız.

Engin Ardıç’ın yazısı