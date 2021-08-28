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Yaramazlara biraz batar!

Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu, sen bize lazımsın!

Kılıçdaroğlu yalan konuşmadığı ender zamanlarda boş konuşuyor.

“Bayrağımız ve vatanımız için yeri geldiğinde canımızı vereceğiz…” “Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrak ve vatanıyla sorunu olmayan herkesle kucaklaşacağız” dediğine göre…

Aman böyle konuşarak HDP seçmenini küstürme…


Demek ki büyük lokma yiyeceksin, büyük konuşmayacaksın.

Vatan için canını vermenden geçtik, aman şu aralar dikkat et de koronavirüsten falan verme.

Cumhurbaşkanı olayım derken Niyazi olma.

Allah korusun… Senin gibi “eğlence mevzuunu” bir daha nereden buluruz?

Sen CHP‘nin başında olduğun sürece yenilgi garanti…

Adaylığını koy ama sakın ölme.

Sen bize lazımsın!

Engin Ardıç’ın yazısı

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