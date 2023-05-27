Engin Ardıç hayatını kaybetti

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Fotoğraf: Sabah

Ölüm haberini 71 yaşındaki Engin Ardıç’ın yazarı olduğu Sabah duyurdu.

Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Robert Kolej ve Galatasaray Lisesi’nden sonra 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nü bitirdi.

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, ‘Tiyatro ’70’ dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi’nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star´da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.