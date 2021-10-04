Engin Ardıç: Çok güleceğiz çocuklar

Bu, CHP’nin eski bir hastalığıdır.
Şimdi Kılıçdaroğlu da, Ekmeleddin İhsanoğlu, Muharrem İnce gibi gereksiz konaklardan geçtikten sonra, gele gele gene bir Anayasa Mahkemesi Başkanı’na gelmiş…
Zühtü Arslan… Hukuk ve politika çevreleri dışında kimse tanımaz. Halk onu bilmez. Zaten politikacı değildir.
Elbette kazanamayacaktır.
Vebali de gene Kemal Bey’in hesabına yazılacaktır.
Benim merak ettiğim, Kemal Bey’in 2023 yenilgisinden sonra koltuğunu korumak için ne gibi taklalar atacağı…
Çok güleceğiz çocuklar.