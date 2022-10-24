Engelsiz Filmler Festivali’nde ödüller verildi: En iyi film Okul Tıraşı, en iyi yönetmen Emre Erdoğdu

Engelli izleyicilerin de sinema keyfini yaşayabilmesi için gösterimlerde ‘sesli betimleme’ ve ‘ayrıntılı altyazı’ seçeneği sunan, festival boyunca filmleri çevrimiçi de gösteren ‘Engelsiz Filmler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ferit Karahan’ın yönettiği ‘Okul Tıraşı’ en iyi film ödülünü kazanırken, en iyi yönetmen ödülünü ‘Beni Sevenler Listesi’ filmiyle Emre Erdoğdu aldı.

Beni Sevenler Listesi (solda), Zuhal (üstte), Okul Tıraşı (altta)

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen 10’uncu Engelsiz Filmler Festivali’nin ilk adresi Eskişehir, ikincisi Ankara oldu. Festival kapsamında gösterilen tüm filmler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazıyla sinemaseverlere sunulurken festival süresi boyunca birçok film eff2022.muvi.com adresi üzerinden de online olarak erişime açıldı.

Festival programında yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması kategorilerinde ödül alan isimler, dün akşam YouTube kanalı üzerinden, Mithat Alam Film Merkezi yöneticilerinden ve yapımcı Zeynep Ünal’ın sunumuyla yayınlanan Ödül Töreni’nde açıklandı.

Kısa Film Yarışması kazananları

Kısa Film Yarışması kategorisinde ‘en iyi film’ ve ‘en iyi senaryo’ ödülünü İranlı yönetmenler Ziba Karamali ve Emad Arad’ın yönettiği Takas (Barter) filmi aldı. Arad, kendileri için en uygun ödülün aslında senaryo olduğunu söyleyerek, “Çünkü bu ödülle filmin mesajının doğru şekilde iletildiğinden emin olabiliriz” dedi.

Ziba Karamali ise İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Kürt kadın Mehsa Emini’ye dikkat çekerek, bu senaryonun onların hikâyesi olduğunu ifade etti.

‘En iyi yönetmen’ ödülü Çit (Fence) filmi ile Hilke Rönnfeldt’in oldu. Rönnefeldt, festivale seçilmiş olmak ve ödül almaktan dolayı memnuniyetini belirtirken, “Ekibime de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yanınızda iyi bir ekip varsa iyi bir yönetmen olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Seyirci özel ödülü’ ise İranlı yönetmen Majid Mirhashemi’nin yönettiği Karantina (Quarantine) filmine verildi. Mirhashemi, ödülünü özgürlükleri için mücadele eden İranlı kadınlara ithaf etti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kazananları

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde ‘en iyi senaryo’ ödülünü Nazlı Elif Durlu ve Ziya Demirel’in senaristliğini yaptığı Zuhal filmi aldı. Durlu ve Demirel, çok emek harcadıkları bir senaryonun fark edilmiş olmasından dolayı teşekkürlerini bildirdi.

‘En iyi yönetmen’ ödülü de Beni Sevenler Listesi filmiyle Emre Erdoğdu’ya verildi. Erdoğdu, ekip üyelerine teşekkür ettiği konuşmasında yapmak istediklerini onlar sayesinde başardığını vurguladı.

‘En iyi film’ ve ‘seyirci özel’ ödüllerine Ferit Karahan’ın yönettiği Okul Tıraşı filmi layık görüldü. Karahan, “Yaşamda herkes için bazı engeller vardır. Sinemada bizim yapmaya çalıştığımız şey bu engeli aşmak. Bu yüzden böyle bir festivalde olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.