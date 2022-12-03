Engelliler gününü ‘kutlayan’ AKP’li Turan, tepki gelince tweet sildi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladığı bir tweet paylaştı. Turan, gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nin kurucu başkanı avukat-aktivist Sedef Erken, Turan’a “Siz bu konuyu belli ki hiç bilmiyorsunuz“ diye yanıt verdi.

Bülent Turan ve Sedef Erken. Fotoğraf: AA/Diken

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sabah 09:53’te “Engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü yürekten kutluyor, esenlikler diliyoruz. Bir gün değil, her gün yanınızdayız” dediği bir tweet paylaştı.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nin kurucu başkanı ve yıllardır bu konuda sivil toplum çalışmaları yapan avukat-aktivist Sedef Erken, Turan’a “3 Aralık kutlanmaz” diye yanıt verdi.

Erken, Turan’a verdiği yanıtta, “Siz bu konuyu belli ki hiç bilmiyorsunuz, partinizin grup başkan vekilisiniz, hiç mi verilen soru önergelerini okumuyorsunuz, hiç mi istatistiklere bakmıyorsunuz, engelli anneleri çalışamıyor, emekli olamıyor, açtık açıyoruz dediğiniz kadrolara atama yapılmıyor, haberiniz yok mu?” dedi.

Sedef Erken, Turan’a verdiği yanıta şöyle devam etti: “Bir de günümüzü kutlamışsınız, kutlanmaz diyoruz beyefendi 3 Aralık kutlanmaz. Bu günü anlamak istiyorsanız bir tekerlekli sandalyeye binin o meclis binasından 500 metre ilerleyebilin size ödül vereceğiz. Daha kaldırımda yürüyemiyor engelliler bu ülkede peheey.”

Turan’ın paylaşımı, Erken haricinde de birçok kişinin tepkisini çekti. Turan, tweetini, paylaşmasının üzerinden üç saat geçmeden sildi.

Paylaşımı gelen tepkilerden biri

‘3 Aralık kutlanmaz demeyi sürdüreceğiz’

Sedef Erken dün, İleri haber sitesinde konuyla ilgili bir yazı yayınladı. Erken, yazısını “Biz hak savunucuları ısrarla ‘3 Aralık Kutlanmaz’ demeyi sürdüreceğiz” diye bitirirken bunun nedenlerini de sıraladı:

“Yarın 3 Aralık 2022… Dünya Engelliler Günü.

Engellilerin insan onuruna yakışacak bir yaşama kavuşması için sembol günlerden biri bu. Çünkü Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana bir farkındalık günü.

Ülkemizde anlamı çok aşınmış bir sözcük bu “farkındalık”, neredeyse her 3 Aralık farkındalık günü değil de bir kutlama gününe dönüştürülüyor. Sorunlara çözüm üretmesi gereken yetkililer, siyasetçiler, kurumlar birden engellileri hatırlıyor, şölenler, halaylar, fotoğraf çekimleri derken 4 Aralık geliyor. Birden her şey bir gün öncesine geri dönüyor, yıllar geçiyor ve değişen hiçbir şey olmuyor.”

Biz hak savunucuları ısrarla “3 Aralık Kutlanmaz” demeyi sürdüreceğiz. Engelliler gerçek anlamda eşit yurttaşlık haklarını kazanana kadar engellilere reva görülen bu tabloyu kutlanacak bir şey varmış gibi gülümseyen fotoğraflarla geçiştirenlerin canını sıkmaya da devam edeceğiz.”

‘Bu ülke size 1687 lira ile geçin diyor’

Sedef Erken yazısında, engellilerin ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı zorlukları rakamlarla açıklıyor: “Bugün açlık sınırının sekiz bin, yoksulluk sınırının ise 25 bin TL olduğu biliniyor. Oysa engelli çocuğuna baktığı için çalışamayan annenin aldığı bakım maaşı 3 bin 400, en düşük engelli maaşı bin 124 TL, bu ülkede bir engellinin en ağır engel oranıyla mesela yüzde 90 engelli ise alabileceği en yüksek maaş bin 687 TL. Düşünün kendi öz bakımını bile yerine getiremeyecek düzeyde ağır engeliniz var, çalışmanız zaten imkansız ve bu ülke size bin 687 TL ile geçin diyor.”