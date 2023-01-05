Enflasyona endeksli tahvillere yeni tırpan

Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazıda, teminat havuzunda bulunan enflasyona endeksli kıymetlere uygulanan iskontonun yüzde 60’tan yüzde 70’e yükseltildiği belirtildi.
BloombergHT tarafından görülen yazıda, düzenlemenin ‘liralaşma stratejisi’nde belirtilen “Açık piyasa işlemleri fonlama yapısında DİBS ağırlığının artırılması” söylemi çerçevede yapıldığı vurgulandı. Strateji çerçevesinde 9 Ocak’tan geçerli olacak şekilde “TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 60’tan yüzde 70’e artırılması uygun görülmüştür” denildi.
Yazıda ayrıca, strateji metni çerçevesinde MB’nin piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemeler yapmaya devam edeceği vurgulandı.