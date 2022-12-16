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Yaramazlara biraz batar!

Enflasyon flörtü vurdu: Para konuşmak artık ‘tabu’ değil

Artan enflasyon ve ekonomik kriz flört edenleri de etkiliyor. Psikologlar ilişkilerini ayakta tutmak isteyen çiftlere para mevzularını konuşmalarını tavsiye ediyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Türkiye’de özellikle gençler arasında ekonomik krizin yarattığı stres ve endişe artıyor. Flört aşamasında kahve içmeye, yemek yemeye ya da sinemaya gitmenin maliyeti artarken, klinik psikolog Ece Oral Albayrak, ekonomik krizin bu kadar derinden hissedildiği dönemlerde flört ettiğimiz kişinin gözünü boyamak için altından kalkamayacağımız masraflara girmemek gerektiğini söylüyor.


Sadece Türkiye’de değil, artan enflasyon yüzünden dünyanın geri kalanında da ilk buluşmalar can sıkıcı hale gelebiliyor.

Araştırmalara göre her ne kadar geçim sıkıntısının zorluklarına karşı beraber göğüs germek için romantik bir partner arayışı artsa da, bütçesini zorlamamak için flört hayatını rafa kaldıran çok sayıda kişi var.

Masrafa girmemek için flört etmiyorlar

Bünyesinde dünyanın dört bir yanından 30 çöpçatanlık sitesi bulunduran Dating.com verilerine göre sitelere üye olan katılımcıların yüzde 47’si, masrafa girmemek için artık flört etmediklerini söyledi.

Türkiye’de de faaliyet gösteren OKCupid çöpçatanlık uygulamasında 70 bin kullanıcının yüzde 34’ü enflasyonun aşk hayatlarını etkilediğini belirtti.

ABD’de yapılan bir başka araştırmada ise milenyum kuşağının yüzde 22’sinin, Z kuşağının yüzde 19’unun flört hayatlarına devam edebilmek için borca girdiği ortaya çıktı.

Ancak flört ederken parayla ilgili konuşmak artık eskisi kadar tabu olarak görülmüyor.

Türkiye’de de kullanılan Bumble çöpçatanlık uygulamasının İngiltere’de yaptığı bir araştırmaya göre her üç kişiden biri flört aşamasında maddi durumunu konuşmanın önemli olduğuna inanıyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 6’sı flört ederken para meselelerini kesinlikle konuşmayacağını söyledi.

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