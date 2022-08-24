Enerji krizi, ‘Fukuşima felaketi’ dinlemedi: Japonya nükleere geri dönüyor

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak.

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Reuters’ın Nikkei Gazetesi’nden aktardığına göre, nükleer enerjiyle ilgili bu adım, 2011’de büyük bir tsunaminin Fukuşima Daiiçi nükleer santralinde yol açtığı felaketin ardından geçen 10 yılda çoğu nükleer reaktörünü kapatmış olan Japonya’nın politikasında büyük bir değişiklik anlamına gelecek.

Japon kamuoyu Fukuşima felaketi sonrasında nükleer santrallerin tekrar devreye alınmasına karşı çıkmış olsa da enerji fiyatlarındaki artışlar ve normalin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü yaz mevsiminde enerji tasarrufuna çağrılarının artmasının ardından görüşler değişmeye başladı.

Hükümet kış mevsiminde elektrik darboğazı yaşanmaması için kapanan reaktörleri tekrar devreye almanın gerekebileceğini açıklamıştı.

Temmuz sonu itibariyle ülkede yedi nükleer reaktör faaliyet gösterirken, üç reaktör bakımda oldukları için kullanılmıyor. Kalan reaktörlerin çoğu Fukuşima’nın ardından uygulamaya alınan katı güvenlik standartları doğrultusunda yeniden lisans alma sürecinde.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Kişida’nın ayrıca yeniden devreye alınan reaktör sayısının artırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması için çağrıda bulunması bekleniyor.