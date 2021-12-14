Enerji bakanı: Doğalgazdaki fiyat artışları doğrudan yansıtılmıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazdaki fiyat artışının doğrudan vatandaşa yansıtılmadığını bildirdi.

CNN Türk’teki programa katılan Dönmez, küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışına değinerek, kış mevsiminin sona ermesiyle fiyatlarda bir miktar gevşeme olabileceğini söyledi.

Türkiye’nin doğalgaz konusunda teknik olarak hiçbir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Dönmez, yıl başında bu yılın toplam tüketimini 50-51 milyar metreküp olarak tahmin ettiklerini ancak 10 milyar metreküplük ilave talebin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bakan, “Bu yılı muhtemelen 58-60 milyar metreküple bitireceğiz. Spot piyasalardan ilave kontratlar yapmak suretiyle çoğunluğu LNG olmak üzere bu tedariki sağladık” diye konuştu.

AA’nın aktardığına göre Dönmez, doğal gaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını ve kışa hazırlıklı olunduğunu belirterek “Uzun dönemli doğalgaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Ek talep için ekstra anlaşmalar yaptık. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Doğalgazdaki fiyat artışlarının hane halkına doğrudan yansıtılmadığına dikkati çeken enerji bakanı, şu anda hane halkının doğalgaz faturasının dörtte üçünü devletin karşıladığını kaydetti.

Dönmez, konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 100 milyar liranın devlet tarafından sübvanse edildiğini, akaryakıtla birlikte bu miktarın toplam 150 milyar lirayı bulduğunu söyledi.