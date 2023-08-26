Ender İmrek: Konu işçilerin birliği ve direnişi olunca telaşa kapılıyorlar 

Patronların, işçilere yıllardır yaşattıklarını görmeyen, işçilerin aylardır feryadını duymayan, işçilerin kölelik koşullarında çalıştırılmasına karşı sesini çıkarmayanlar, ne hikmetse işçi direnişi geçince onlar için yollara dökülüyor!

Gerçek şu ki konu işçilerin birliği ve direnişi olunca telaşa kapılıyorlar. İşçilerin hak alma ve sendikalaşma mücadelesi gündeme gelince telaşlanıyorlar. Patronların yanında sıraya diziliyorlar…

Emniyet müdürü, AKP’nin gözdesi patronun talimatıyla BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’i gözaltına alabildi ancak işçilerin direnci kırılamadı…

AKP’li Belediye Başkanı Fatma Şahin, patron temsilcisi gibi hareket edebildi. Şireci’nin ne denli hayırsever bir patron olduğu üzerine vaazlar verebildi. Ancak işçiler pes etmedi, ona inanmadı, direnişe devam etti. İşçilerin kararlı duruşu, sendikanın tüm baskılara karşın işçi haklarından ve mücadelesinden taviz vermemesi, Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın başından sonuna kadar süren dayanışması, Antepli emekçilerin, demokratik kurumların, kamu emekçileri sendikalarının, EMEP’in, Yeşil Sol Parti ve diğer tüm devrimci demokratik güçlerin dayanışmasıyla ilerleyen direniş, işçilerin kazanımıyla sonuçlandı.

Ve Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Antep’te de hak mücadelesi giderek yaygınlaşıyor. “Bu böyle gitmez” diyen işçi ve emekçiler hakları için alanlara çıkıyor.

Ender İmrek’in yazısı