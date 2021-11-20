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Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Eskiye razı olmadan, bir hedefe kilitlenmenin zamanıdır

Kılıçdaroğlu’nun önce evinden kısa bir video ile ilan ettiği ardından TBMM’deki grup toplantısında detaylandırdığı “helalleşme” AKP’nin tükenmekte oluşu yeni bir arayışın aciliyet kazandığı bu ihtiyaçtan doğmuş oldu. “Cumhuriyetin kuruluş partisi CHP” Liderinden böylesi bir vurgunun yapılmış olması önemli bir gelişmedir. “Helalleşme”nin çağrışımlarına takılmadan Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği sorunların çözümüne odaklı demokratik bir muhalefet geliştirmeye kafa yormak gerekiyor. AKP’yi başımızdan defederken, eskiye razı olmadan, bir hedefe kilitlenmenin zamanıdır.

Demem o ki; helalleşme vesilesiyle gündeme getirilenlerin güçlü bir yüzleşme ve hesaplaşmaya dönüşmesi ve tüm düzen partilerinin yaşattıkları acıların temsilcileriyle köklü bir hesaplaşmanın doğru bir yola oturtmasını sağlayacak olan, işçi ve emekçilerin, demokratik, sol, sosyalist güçlerin birleşik mücadelesi olacaktır.


Ender İmrek’in yazısı

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