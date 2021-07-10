Ender İmrek: Erdoğan’ın, iki buçuk yıl sonra Diyarbakır’a gidişinin altında yatan esas neden

Dolayısıyla Erdoğan iktidarının Kürt halkına ve Türkiye’ye sunabileceği bir şey yok.
Gerçek şu ki, baskı ve şiddetle eş güdüm içinde derinleşen ekonomik kriz koşulları giderek derinleşirken, Erdoğan, tükenişini yavaşlatacak yollar arıyor. Kaybettiği itibarı bulma çabasında. Kendisine oy veren Kürtleri yeniden kazanabileceğini hesaplıyor. İki buçuk yıl sonra Diyarbakır’a gidişinin altında yatan esas neden budur.
Ancak ziyaret öncesi basına konuşan halk, Erdoğan’dan bir beklenti içinde olmadığını açıkladı.
Artık ne o eski Kürtler var ne de Erdoğan eskisi gibi umut yaratabilecek durumda. Tükenişi durdurmak olası görünmüyor.