Ender Bilgin: Yıldız konusunda en kötü karar bile karar vermemekten iyidir

Malumunuz olduğu üzere Fenerbahçe uzun süredir 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili hak iddia ederek talepte bulunuyor. Bu konudaki bir numaralı rakibi Galatasaray. 1959 öncesi dönemde Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 7, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu gözüktüğünden çarşı, pazar karışıyor.

Fenerbahçe’nin geçen sezon tepki olarak yıldızsız logo kullanıp, bu sezon da beş yıldızlı logoyu gündeme getirmesi hep bu hesap üzerinden şekilleniyor.

Galatasaray cephesine göre bu talebin geçerli dayanağı yok. Bu noktada işin matematiği futbol tarihçilerini, yani bu konuda karar verebilecek bilgi ve birikime sahip akademisyenleri ilgilendiriyor. Ama ortadaki karışıklığı gidermek de TFF’ye düşüyor. Federasyonun müspet ya da menfi bir karar vermesi ve kayıkçı kavgasına dönüşen bu çekişmeye nokta koyması gerek. Nihayetinde en kötü karar bile karar verememekten iyidir.

Ender Bilgin’in yazısı