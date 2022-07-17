Ender Bilgin: Umarım Mesut, Arda’dan daha fazla katkı sağlayabilir

‘Elinoğlu değil, Evin oğlu’ diye görkemli bir şekilde transfer edileli iki yıl olmadan Fenerbahçe’den ayrılarak, veteranların son durağı Başakşehir’in yolunu tuttu Mesut Özil.

Sarı-Lacivertli takımda bir, iki maç dışında beklentinin çok altında kalıp, hayal kırıklığına neden oldu. Ali Koç yönetiminin hatalı transferleri arasındaki yerini aldı. Hatırı sayılır bir maaşı olmasına ve giderken parasının önemli bölümünü tahsil etmesine değinmiyorum. (…)

Mesut şimdi Başakşehir’de, “Ben henüz bitmedim” mesajı vermeye çalışacak. Umarım Arda’nın yaptığı katkıdan fazlasını sağlayabilir.

Ender Bilgin’in yazısı