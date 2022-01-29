Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ender Bilgin: Şenol Hoca ve ekibi yeni sezon için iş başı yapmış bile

“Büyük olasılıkla sezon sonunda görevini aynı vakarla Şenol Güneş’e devredecek ve iç huzuruyla altyapıdaki işine devam edecektir” diye yazmıştım. Bazı dostlar, “Belki Hoca devam eder” dediğinde tebessüm etmekle yetindim. Benimki biraz bilgi ama çokça sezgiye dayanan bir değerlendirmeydi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf ise kendi adıma yazdıklarımın sağlaması oldu. Sözünü ettiğim fotoğraf, Şenol Hoca’nın ekibiyle buluştuğu bir yemek karesini yansıtıyor. Yemekte kısa süre önce Beşiktaş’ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro’nun da bulunmasının altını çizelim.
Tabii bu yemek sadece bir özlem buluşması da olabilir.
Bu buluşmaya farklı anlamlar yüklemek doğru değil de diyebilirsiniz. Ancak mesleki deneyimim bana farklı şeyler anlatıyor. Görünen o ki, Şenol Hoca ve ekibi yeni sezon için iş başı yapmış bile. Elbette yanılıyor olabilirim. Bunu zaman gösterecek. 

Ender Bilgin’in yazısı


SON HABERLER

Anketlerde enflasyon beklentisi yüzde 50’ye dayandı

Reuters’ın 17 katılımcıyla düzenlediği ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 46’ya yükseldi. AA anketindeyse bu oran yüzde 48,42. Enflasyonun bu oranlarda olması asgari ücrete yapılan zammın daha ilk aydan eriyeceği anlamına geliyor.

İBB’nin taksi teklifi 12’nci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 12’nci kez getirdiği 500 engelli taksi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

Analiz: ‘Arka kapıdan döviz satışı’ sürüyor; hesaplama yapmak artık daha zor

Muhalefetin ‘arka kapıdan döviz satışı’ olarak nitelediği, Merkez Bankası’nın (MB) rezerv kaynaklı müdahaleleri ocakta azalmasına rağmen devam etti. Reuters’ın bankacılık kaynaklarından aktardığına göre rezervler geçen hafta olması gerekenden 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar daha az arttı. Yine bankacılara göre tutar kurdaki istikrarlı seyir için kullanıldı.

İçişleri genelgesi: Atıl haldeki hurda araçlar toplatılacak

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.