Ender Bilgin: Şenol Hoca ve ekibi yeni sezon için iş başı yapmış bile

“Büyük olasılıkla sezon sonunda görevini aynı vakarla Şenol Güneş’e devredecek ve iç huzuruyla altyapıdaki işine devam edecektir” diye yazmıştım. Bazı dostlar, “Belki Hoca devam eder” dediğinde tebessüm etmekle yetindim. Benimki biraz bilgi ama çokça sezgiye dayanan bir değerlendirmeydi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf ise kendi adıma yazdıklarımın sağlaması oldu. Sözünü ettiğim fotoğraf, Şenol Hoca’nın ekibiyle buluştuğu bir yemek karesini yansıtıyor. Yemekte kısa süre önce Beşiktaş’ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro’nun da bulunmasının altını çizelim.

Tabii bu yemek sadece bir özlem buluşması da olabilir.

Bu buluşmaya farklı anlamlar yüklemek doğru değil de diyebilirsiniz. Ancak mesleki deneyimim bana farklı şeyler anlatıyor. Görünen o ki, Şenol Hoca ve ekibi yeni sezon için iş başı yapmış bile. Elbette yanılıyor olabilirim. Bunu zaman gösterecek.

Ender Bilgin’in yazısı