Ender Bilgin: Ne yalan söyleyeyim Lig’i özlememiştim

Yanlış anlaşılmasın, futbol sevgimi kaybetmedim. Sadece ülke futbolumuzun kavga iklimi aklı başında herkes gibi beni de çileden çıkardı. Dev bütçeli transferler zaten olacakların habercisiydi. Daha ikinci haftada hakem kaynaklı sert açıklama ve suçlamalar havada uçuşmaya başladı. Eskiler “keskin sirke küpüne zarar verir” diye boşuna dememiş. “Gelecek haftaları sağlama alma” stratejisi en çok büyüklere zarar verecek. En başta ligin imajı zedelenecek. Reklamveren kayıkçı kavgasından bıkacak. Futbola sponsor olacağına, git kadın voleyboluna para yatır daha iyi. Yayın geliri 5 yılda 5 misli azalmış. Şu ortamda yeni ihalenin farklı olacağını düşünen var mı? Velhasıl, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete…
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