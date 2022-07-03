Ender Bilgin: Ligimizdeki oyuncular için ödenecek rakam 15 milyonu geçmez

Geçtiğimiz sezon boyunca takımlarımızın yıldız isimleri için geçtim 10,15 milyonu; 20 milyon euroları bile aşan transfer teklifleri olduğunu yazdı meslektaşlarımız. Şimdi bir de nur topu gibi sosyal medyamız olduğu için bol sıfırlı rakamlar havada uçuştu durdu.

Ligimizdeki oyuncular için ödenecek rakamlar bir, iki istisna hariç 15 milyonu geçmez.

Çünkü her ligin bir zorluk düzeyi ve buna göre belirlenen ücret seviyesi vardır. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa-Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda çok iyi performans sergilerseniz 20 milyonları zorlama şansınız olabilir. Cenk Tosun transferi buna en güzel örnektir. Kim Min Jea ise çok seyrek yakalayabileceğiniz, alırken kazandıran örnektir. Eğer Portekiz’e gitse serbest kalma bedeli 45 milyon olacağı için Fenerbahçe’yi seçti. Daha gelirken uzun süre kalmayacağı biliniyordu.

Takımlarımıza kazandıracak transfer modeli budur.

Ender Bilgin’in yazısı