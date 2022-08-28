Ender Bilgin: Fenerbahçe fabrika ayarlarına döndü

Fenerbahçe Lig ve Avrupa’da yoluna doludizgin devam ederken takımın yıllar sonra ilk kez fabrika ayarlarına döndüğünü gördük. Önce hücumu düşünen, savunma yapmak yerine yaptıran, yediğinin bir fazlasını atabileceğine taraftarlarını inandırmış bir takım. Bu işin mimarı iki ayda elini belirgin şekilde takıma değdirdiğini gösteren Jorge Jesus’tur. Jesus yukarıda saydığım özelliklerin yanına önde birlikte baskı yapabilen, fizik kalitesi yüksek, dirençli oyun yapısını da ekledi. Peki, eksikler yok mu? Elbette var.

Ender Bilgin’in yazısı