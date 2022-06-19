Ender Bilgin: Büyük kulüpler satılır mı?

Önemli bir işadamı ve Beşiktaş Kongre üyesi olan Ethem Sancak’ın yaptığı, ” Allah korusun, Beşiktaş eğer TMSF’ye düşerse ihaleye girip satın alacağım” açıklaması Siyah-Beyazlı camiada tepkiyle karşılandı.

Aslında Ethem Bey iyi bir Beşiktaşlı olarak kulübe sahip çıkacağını göstermek istese de eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Ethem Bey’in açıklamasına gelince… Buna disiplin suçu demek biraz hamaset olur.

İşi bu boyuta taşımak yerine, “Madem Beşiktaş’a bu kadar bağlısınız” diyerek bir sponsorluk istemek çok daha akılcı değil mi? Unutmadan, asıl konuşulması gereken şey o programda da gündeme geldi.

Bu kulüpler milyarlarca lira faiz ödeyerek nasıl ayakta kalacak?

Bu borç yükünü taşımaya can dayanmaz. Ülkede kaç tane Ali Koç var ki?

Ender Bilgin’in yazısı