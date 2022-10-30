Ender Bilgin: Bizim yazılım derbiye de şimdiden Halil Umut Meler’i yazmış

Neredeyse sezon başından beri hakemlerle yatıp, hakemlerle kalkıyoruz. Hemen her maçtan sonra hakem kalitesini, hakemlere güvenin kaybolduğunu, yapılan kulisleri ve TFF’nin işinin zor olduğunu konuşuyoruz. Aslında en çok, “Yeni hakemlerin gelebilmesi için ne yapılıyor?” sorusunu sormak ve sorgulamak gerek. Çünkü durum gayet vahim. Örneğin bir hakemin FİFA kokartı takması için İngilizce düzeyinin upper intermediate olması gerek ama duyduğuma göre bizimkilerin sınavında intermediate seviyesini gören bile yokmuş. Yazılım falan derken eğitimi unuttuk. Yazılım demişken… Ali Palabıyık cezadan çıkıp Galatasaray maçına verilmişti ya… Meğer maçtaki yardımcılardan biri de aynı şekilde cezadan çıkıp bu maça atanmış. Vah yazılım vah. Unutmadan… Bizim yazılım derbiye de şimdiden Halil Umut Meler’i yazmış galiba. Belli ki hızlı yazıyor!
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