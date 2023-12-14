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Yaramazlara biraz batar!

En ‘lezzetli’ soygun: Avustralyalı kadın 10 bin donutla dolu kamyoneti çaldı

Avustralya’da bir kadın, 10 bin donutla dolu bir teslimat kamyonetini çalmakla suçlanıyor.

Fotoğraf: Pexels

Kamyonet, 29 Kasım sabahı Sydney’de bir benzin istasyonundan çalındı.


Polis, aracı bir hafta sonra binlerce bozuk donutla birlikte bir otoparkta terk edilmiş halde buldu.

BBC’nin haberine göre kamera kayıtlarını izleyen polisler, perşembe günü aracı çaldığını tespit ettikleri 28 yaşındaki kadını tutukladı.

Kamera kayıtlarında kadının benzincide oyalandığı ve ardından sahipsiz kamyonete binerek uzaklaştığı görülüyor.

Kefaletle serbest bırakılması reddedilen kadın, hırsızlık ve ehliyetsiz araç kullanmakla suçlanıyor.

Öte yandan kadının aracın içinde 10 bin donut olduğunu bilip bilmediği belli değil.

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