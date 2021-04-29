‘En komik kahkaha’yı o atmıştı: İspanyol komedyen ‘El Risitas’ hayatını kaybetti

‘Bulaşıcı’ kahkahasıyla dünya çapında ün kazanan ‘El Risitas’ (Kıkırdamalar) lakaplı İspanyol komedyen Juan Joya Borja 65 yaşında hayatını kaybetti.

Komedyen, internette ‘gülen İspanyol adam’ (Spanish laughing guy) olarak tanınıyordu.

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Borja, 2014 yılındaki bir televizyon programında attığı kahkahalar sonrası viral olmuştu.

Komedyen geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Mart ayında bacaklarından biri kesildikten sonra hayranları tarafından kendisine bir elektrikli scooter satın alınması için bağış kampanyası düzenlenmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Borja dün hastanede hayatını kaybetti.

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‘El Risitas’ın programda söyledikleri Türkiye’ye de defalarca ‘uyarlanmıştı.’

Bu da ‘gerçekten’ söylediklerini merak edenler için: