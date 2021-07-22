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Yaramazlara biraz batar!

En kaliteli spermin kimde olduğu yarışmayla belirlenecek

Çin’in Şanghay kentindeki sperm bankası, en kaliteli spermin kime ait olduğunun belirleneceği bir yarışma düzenliyor.

Fotoğraf: Reuters

12 Temmuz’da başlayan 45 gün sürecek yarışmaya katılanların boylarının 1,65 metreden uzun olması, üniversite öğrencisi veya üniversiteyi bitirmiş olmaları şart. Diğer koşullar ise Çin vatandaşı olmak, Şanghay’da yaşamak ve 20-45 yaş grubunda olmak. Genetik hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları bulunanlar katılamayacak. Amaç donör bulabilmek, üreme sağlığıyla ilgili toplumu bilinçlendirmek.


En kaliteli sperme sahip olanların belirleneceği yarışmaya katılanların ve dereceye girenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmayacak. Yoğunluk açısından en zengin sperm, en güzel sperm gibi kategorilerin bulunduğu yarışma sonunda kazananlar istedikleri takdirde donör olabilecek. Belirli aralıklarla sperm bağışlamaları karşılığında ücret ödenecek.

Renji Hastanesi ve sperm bankasında görevli doktorlardan Çen Şianfeng, son yıllarda kentte donör sayısının azaldığına dikkat çekerek yarışmayla gençler arasında üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Çen, “Çok sayıda başvuru oldu, ilgi büyük” dedi ve daha çok üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiğini belirtti.

2003’te kurulan ve kentteki 17 tüp bebek merkezine hizmet veren Şanghay Sperm Bankası beş yıldır, her ay elde ettiği en iyi spermle ilgili verileri paylaşıyor. Kentteki donörlerin yarısını üniversite öğrencileri oluşturuyor.

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