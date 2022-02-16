En derin uyuyanların bile uykusunu kaçıracak yataklar…

Sağlıklı olmayı sağlayan unsurlardan birinin yeterli ve kaliteli bir uyku olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle yatak odaları ve yataklar büyük önem taşıyor. Odanın havası, sıcaklığı, döşeniş biçimi, gürültü gelip gelmemesi iyi bir uyku çekme konusunda etken. Yatağın rahatlığıysa daha önemli.

“Rahatlığı” denince akla antialerjik, sert, yumuşak, ortopedik ve benzeri özellikler gelebilir. Herkes kendisine uygun olanı seçer. Ancak bir de tasarım var! “Ne alaka” denebilir ama dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına bakılırsa bazı yatakların ‘şekli’ çoğu kişinin uyku kalitesini düşürebilir. Hatta uykusunu kaçırabilir. ‘MyDiWise’ adlı site, otellerde, sergilerde, misafirlikte, eşyalı kiraladıkları evlerde gördükleri, dünyanın en tuhaf yataklarına dikkat çekenlerin paylaşımlarından derleme yaptı.

Daily Mail’in okurlarıyla paylaştığı yataklar ‘kabus görmeye’ neden olacak nitelikte. Belli ki içlerinde uyuyabilenler var. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcıları bu yataklarda yatmayı aklından bile geçirmeyeceklerini ifade ediyor. Çünkü bunlar en derin uyuyan insanların bile uykusunu kaçıracak nitelikte!

İşte örnekler…

Fotoğraf: Airbnb

Bir tabutun içinde uyumak ister miydiniz? ‘Drakula’ temalı Airbnb paketlerinin bir parçası olduğuna göre tabut şeklinde bir yatakta uyuyabilenler var!

Fotoğraf: Best Furniture

İstiridye şeklindeki beyaz yatak ‘inci’ olmasının nasıl bir duygu olduğunu merak edenler için biçilmiş kaftan! İlk bakışta romantik, şık, zarif görünüyor belki ama kapağının üzerinize kapanmasından korkarak nasıl uyunur bilinmez.

Fotoğraf: Pleasehatethesethings (Instagram)

Havuzun ortasına yatak koyma fikri de ilk bakışta cazip gelebilir belki. Ancak uyku sersemi uyanıp yanlış yöne doğru birkaç adım atınca soğuk suya düşme ihtimali insanın uykusunu ve huzurunu kaçırabilir.

Fotoğraf: demilked.com

ABD’nin New York kentinde yaşayan bir tasarımcının imzası bulunan bebek yatağı tasarlanırken ‘Jaws’ filminden esinlenilmiş. Bebeğini bir köpekbalığının ağzında yatırmayı uygun bulanlar olabilir ama çoğu anne-baba bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor.

Fotoğraf: Hello_457Reddit

Alüminyum folyoyla kaplı bir yatakta uyumak rahatsız olsa gerek. Sosyal medya kullanıcıları, sıcak bir duygu vermemesi bir yana sağa sola dönüldüğünde çıkan seslerin de bir o kadar rahatsız edeceği konusunda hemfikir.

Fotoğraf: Vurni (Instagram)

Bu yatak ilk bakışta sade ve rahat gibi görünüyor. Ancak içinde uyumaya çalışırken ‘Shrek uzaylı versiyonu’ gözetliyormuş gibi bir hisse kapılabilir insan.

Fotoğraf: Lifecheating (Twitter)

Yarasa başlı bir yatakta uyumayı düşünür müydünüz? Çoğu kişiye göre karanlık görüntüsüyle ilk bakışta insanı uykudan soğutuyor.

Fotoğraf: Musicforbodie

Bu yatağa merdivenle çıkılıyor. İnsana ‘tepede’ olma hissi verebilir. Ancak sonuçta üstü açık bir kutu ve çoğu kişinin içini sıkabilir.

Fotoğraf: Cepolina

Yeşil ve doğa güzeldir ancak çimenden yapılan bir yatakta rahat uyunur mu, iyi bir tercih olur mu tartışılır.